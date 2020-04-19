В Хорватии вирус COVID-19 вырастили в лаборатории

В университетской клинике инфекционных заболеваний в Загребе (Хорватия) успешно изолировали вирус COVID-19, выращивая его в лабораторных условиях. Об этом сообщает Croatia Week.

Биологи отмечают, что это является первым шагом к поиску вакцины. Изолированный вирус был отправлен в Германию.

"Мы выращивали вирус в лабораторных условиях из мазка пациента, у которого был обнаружен SARS-COV-2... На получение вакцины уходит год, а может и больше", - сказали биологи.

Ранее группы ученых смогли изолировать вирус в лабораториях Германии, Австрии, северной Италии и США.

Напомним, в Великобритании запустили в массовое производство потенциальной вакцины против коронавируса COVID-19. Она еще не прошла клинические испытания. Вакцина разработана учеными Оксфордского университета, до сентября должны завершиться клинические испытания вакцины. Тогда планируется изготовить около миллиона доз.