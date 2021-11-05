В Хорватии усилили карантин из-за COVID

Правительство Хорватии приняло решение усилить карантинные ограничения в стране. Новые меры начнут действовать с субботы, 6 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vecernji List В частности, будет запрещено собираться в помещениях на мероприятия с участием более 50 человек, за исключением случаев, когда это публичная мера, на которой присутствуют только люди с COVID-сертификатами. Для всех собраний и мероприятий в закрытых помещениях, даже на которых присутствуют только посетители с сертификатами, предусматривается обязательное использование медицинских масок и соблюдение дистанции. Все публичные мероприятия должны завершаться не позднее полуночи. Кроме того, COVID-сертификаты станут обязательными для сотрудников во всех госучреждениях, включая школы, с середины ноября. Пропуска ранее были введены для сотрудников систем здравоохранения и социальной защиты.