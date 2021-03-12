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В Хорватии после прививки вакциной AstraZeneca умерла женщина

Автор: Андрей Козловский

В Хорватии умерла женщина, которая получила прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca. Это первый смертельный случай, который может быть связан с последствиями применения препарата британо-шведской компании.

Об этом сообщает HRT.

Согласно информации Хорватского агентства лекарственных средств и медицинских товаров, поступило одно заявление о смерти в результате легочной эмболии (тромб в легочной артерии) 91-летней гражданки Хорватии. Она была ранее привита препаратом AstraZeneca.

В агентстве, в частности, отметили, что на основе имеющейся медицинской документации невозможно установить причинно-следственную связь относительно данного смертельного случая. Из-за этого организация запросила всю необходимую дополнительную информацию для установления причин смерти.

Напомним, вчера ряд стран, среди которых Дания, Италии, Норвегии и Исландии, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

При этом Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

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