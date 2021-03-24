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В Хорватии премьер и глава Минздрава привились вакциной AstraZeneca

Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, министр здравоохранения Вили Берош и председатель Сабора (однопалатный парламент страны) Гордан Яндрокович вакцинировались от коронавируса. Прививку им сделали препаратом британо-шведской компании AstraZeneca.

Об этом сообщает HIA.

"Сегодня мы направили сильное послание доверия медицинской науке, профессии, в особенности в связи с тем, что мы привились вакциной AstraZeneca", - сказал главы Минздрава.

Отметим, вакцинация населения от коронавируса началась в Хорватии 27 декабря 2020 года. На сегодня сделали прививку более 311 тысячам гражданам этой страны.

Напомним, в марте ряд стран в ЕС заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca за якобы образования тромбов. Однако на прошлой неделе европейский регулятор одобрил дальнейшее использование вакцины, основываясь на дополнительных исследованиях препарата.

Также о том, что польза вакцины AstraZeneca перевешивает риски заявили во Всемирной организации здравоохранения.

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