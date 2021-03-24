В Хорватии премьер и глава Минздрава привились вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, министр здравоохранения Вили Берош и председатель Сабора (однопалатный парламент страны) Гордан Яндрокович вакцинировались от коронавируса. Прививку им сделали препаратом британо-шведской компании AstraZeneca.

"Сегодня мы направили сильное послание доверия медицинской науке, профессии, в особенности в связи с тем, что мы привились вакциной AstraZeneca", - сказал главы Минздрава.

Отметим, вакцинация населения от коронавируса началась в Хорватии 27 декабря 2020 года. На сегодня сделали прививку более 311 тысячам гражданам этой страны.