В Хорватии премьер и глава Минздрава привились вакциной AstraZeneca
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, министр здравоохранения Вили Берош и председатель Сабора (однопалатный парламент страны) Гордан Яндрокович вакцинировались от коронавируса. Прививку им сделали препаратом британо-шведской компании AstraZeneca.
Об этом сообщает HIA.
"Сегодня мы направили сильное послание доверия медицинской науке, профессии, в особенности в связи с тем, что мы привились вакциной AstraZeneca", - сказал главы Минздрава.
Отметим, вакцинация населения от коронавируса началась в Хорватии 27 декабря 2020 года. На сегодня сделали прививку более 311 тысячам гражданам этой страны.
Напомним, в марте ряд стран в ЕС заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca за якобы образования тромбов. Однако на прошлой неделе европейский регулятор одобрил дальнейшее использование вакцины, основываясь на дополнительных исследованиях препарата.
Также о том, что польза вакцины AstraZeneca перевешивает риски заявили во Всемирной организации здравоохранения.