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Хорошо маскировались и использовали родственников. СБУ задержала агентов Кремля на юге

СБУ (фото: ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ обезвредила российскую агентуру, занимавшуюся разведкой позиции ВСУ на юге. Так, в Николаевской области удалось рассекретить трех человек, работавших на ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Они разведывали боевые позиции и перемещения подразделений ВСУ, а также геолокацию стратегических объектов критической инфраструктуры в регионе", - говорится в сообщении.

Для маскировки преступники использовали своих близких родственников и других местных жителей в качестве информаторов.

"Полученные сведения участники группы передавали своему российскому куратору посредством текстовых сообщений и фотоматериалов с координатами", - добавляют в СБУ.

В ходе обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи, подтверждающие работу на РФ.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.

Как сообщалось, подразделения военной контрразведки СБУ уже уничтожили 33 единицы тяжелой вражеской техники на десятки миллионов долларов.

Также за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 230 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 36200 военнослужащих.

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