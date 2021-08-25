Хорошо, но мало: обновился кроссовер Range Rover Velar

Так, например, в палитру цветов кузова добавлены 14 новых оттенков из фирменной коллекции SV Bespoke. А еще Velar научился обновлять мультимедийную систему Pivi "по воздуху". Кроме того, машина получила усовершенствованную систему ионизации и очистки воздуха, которая фильтрует микрочастицы и способна очищать салонную "атмосферу" еще до поездки.

В списке электронных ассистентов - улучшенный адаптивный круиз-контроль, который теперь может автоматически подруливать, выравнивая машину в занимаемой полосе.

Но самым главным новшеством стала спецверсия Auric Edition, созданная на базе модификации R-Dynamic S. Внешние отличия от стандартной модели состоят в золотистом декоре решетки радиатора и 20-дюймовых колесах серебристого цвета. В качестве опции доступны 22-дюймовые "катки" и контрастная крыша. А вот интерьер остался без изменений.

Cпецверсия Range Rover Velar Auric Edition

Линейка двигателей осталась прежней: пара трехлитровых "турбошестерок": бензиновая мощностью 250 кВт и дизельная с отдачей 221 кВт. Компанию им составят также «турбочетверки» мощностью 150 кВт (дизель) и 184 кВт (бензин). Есть также подключаемый гибрид.

В Европе Range Rover Velar 2022 модельного года уже доступен для заказа. Цены в Великобритании начинаются с 45 925 фунтов стерлингов (62 710 долларов США). Спецверсия Auric Edition оценена в Германии от 70 085 евро (81 869 долларов США).