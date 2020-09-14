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Хомчак выздоровел от COVID-19

Автор: РБК-Украина

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выздоровел от коронавируса COVID-19. О его болезни стало известно на прошлой неделе.

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Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины по итогам селекторного совещания у Владимира Зеленского.

В совещании принял участие Хомчак, который выздоровел от этой болезни. По его словам, ситуация с коронавирусом в зоне проведения операции Объединенных сил стабильно контролируется. На сегодня 11 пациентов из зоны проведения ООС проходят лечение дома, еще 43 человека находятся на самоизоляции.

"Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник в комментарии РБК-Украина рассказал, что Хомчак заразился COVID-19 и уже две недели находился на самоизоляции.

Кроме того, в начале сентября стало известно, что коронавирус выявили у патриарха Филарета. Положительный результат на COVID-19 у предстоятеля УПЦ Киевского патриархата обнаружили в ходе планового тестирования.

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Новости Украины Вооруженные силы УкраиныКоронавирусРуслан Хомчак