Холера, дизентерия и не только. Около 100 тысячам жителей Мариуполя угрожает смертельная опасность

Около 100 тысяч жителей Мариуполя находятся в постоянной опасности, рискуя подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета.

"Уже сейчас температура воздуха достигает 20 градусов. Поэтому в городе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии - из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч трупов под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи", - говорится в сообщении.

В горсовете добавляют, что оккупанты не в состоянии обеспечить имеющееся население продуктами, водой и медикаментами.

"Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать. Ведь сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная эвакуация", - отмечает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.