UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ходят в спецкостюмах. Оккупированную Луганскую область захлестнула волна отравлений

Фото: оккупированную Луганскую область захлестнула волна отравлений (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированной Луганской области наблюдается массовые случаи отравления водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"На линии фронта пока все стабильно. Никаких прорывов нет и Слава Богу. А что касается ситуации на оккупированных территориях, то об этом можно говорить часами. Одна из самых серьезных и очень больших проблем - вода. Потому что уже долгое время не убирают тела погибших, не достают их из-под завалов. У нас есть уже информация о том, что все эти продукты разложения попадают в воду и люди когда, набирают из скважин воду и пьют ее, очень часто потом идут отравления", - рассказал он

По его словам, ситуация настолько сложная, что оккупанты прислали врачей в больницу Северодонецка, которые там находятся исключительно в защитных костюмах.

Как сообщалось, ранее около 100 тысяч жителей Мариуполя находятся в постоянной опасности, рискуя подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск