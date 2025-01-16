В ході обміну Україна повернула "азовця" з відкритою формою туберкульозу

“Росіяни регулярно вчиняють воєнні злочини, розстрілюючи українських військовополонених, та утримуючи їх в жахливих умовах. Катування, знущання, голод, відсутність медичної допомоги. Боєць, який повернувся сьогодні, у вкрай важкому стані. У нього важка форма відкритого туберкульозу”, - написав командир.

Він зазначив, що всі 25 повернених осіб мають серйозні травми та хвороби, отримані внаслідок жорстокого поводження та неналежних умов утримання. Серед тяжких поранень - втрата зору, ампутація кінцівок, складні кульові рани та численні пошкодження від вибухових пристроїв. Крім того, медики виявили у деяких з колишніх полонених гангрену, онкологічні захворювання та туберкульоз, що свідчить про жахливі умови їх утримання.

Один з бійців, який повернувся, ще до полону був активно залучений до оборони Маріуполя, і після довгих місяців у полоні тепер має можливість відновлюватися серед своїх рідних.

"12-та бригада спецпризначення "Азов" регулярно бере у полон військовослужбовців ворога та робить все, аби наш обмінний фонд зростав. Так, ми неухильно дотримуємось законів та звичаїв війни. Але навіть якби їх не існувало, у нас є військова честь та відповідальність за наших полонених побратимів. Кожен боєць бригади знає, що у російських тюрмах на визволення чекають українські воїни, серед яких 849 бійців "Азову", а єдиний на сьогодні дієвий спосіб їхнього повернення додому - обміни", - додав Прокопенко.

Також командир подякував всім, хто допоміг у процесі обміну та поверненні наших людей додому.