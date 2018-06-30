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Интервью

В ходе столкновений на границе с сектором Газы застрелили двух палестинцев

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 15:22
Фото: военные Израиля (idfblog.com)
Фото: военные Израиля (idfblog.com)

Получили ранения 415 человек

На границе Израиля с сектором Газа двое палестинцев погибли и еще 415 человек получили ранения в результате столкновений между протестующими и военными. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Израильские военные застрелили двух палестинцев, среди которых был 14-летний мальчик, и еще 415 человек пострадали в результате применения боевых патронов и слезоточивого газа во время протестов на границе с Газой в пятницу", - сообщает издание.

По информации медицинских чиновников в секторе Газы, еще четыре человека находятся в критическом состоянии.

Так, израильские военные заявили, что их солдаты использовали "большое количество средств разгона беспорядков". Когда же нелетальные средства оказались неэффективными, было применено оружие с боевыми патронами "в соответствии со стандартными рабочими процедурами". Израильская сторона подчеркивает, что тысячи палестинцев "участвовали в чрезвычайно жестоких беспорядках", бросая гранаты и камни в солдат и пограничной ограждение.

Добавим, что столкновения на границе Израиля с сектором Газа продолжаются уже третий месяц - с 30 марта. Палестинцы требуют вернуть им территории, потерянные в результате создания государства Израиль. По данным палестинских чиновников, всего с начала протестов на границе Израиля с сектором Газа погибли по меньшей мере 135 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе сектора Газа при попытке взорвать ограждение погиб палестинец.

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Теги публикации: Сектор Газа, погибшие, Израиль, столкновения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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