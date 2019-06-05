В ходе расследования убийства ребенка проверят действия медиков, - Труба

Правоохранители планируют проверить действия сотрудников больницы, которые обследовали 5-летнего Кирилла Тлявова. Об этом заявил глава Государственного бюро расследований Роман Труба во время заседания правоохранительного комитета Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, будет проведена экспертиза по оказанию помощи погибшему ребенку.

"В этом производстве будут проверены действия медиков по надлежащему оказанию помощи. После проведения экспертизы будет установлено, квалифицированная ли была помощь и не повлияло ли это на дальнейшее состояние ребенка", - заявил Труба.

Напомним, Труба заявил, что уголовное дело об убийстве полицейскими 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком направят в суд в течение шести месяцев. Он отметил, что задержки в досудебном расследовании могут возникнуть только из-за экспертиз.

Как писало РБК-Украина ранее, глава ГБР сообщил, что убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова полицейские осуществили с помощью мелкокалиберной винтовки. Правоохранители ищут оружие.

Труба также проинформировал, что открыто уголовное дело по факту возможного умышленного сокрытия убийства 5-летнего Кирилла Тлявова сотрудниками полиции.

Отметим также, президент Владимир Зеленский ожидает качественного и быстрого расследования по убийству мальчика в Переяслав-Хмельницком.