ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ходе расследования убийства ребенка проверят действия медиков, - Труба

Новости » Происшествия    05.06.2019 - 17:03
В ходе расследования убийства ребенка проверят действия медиков, - Труба
Фото: Роман Труба (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам главы ГБР, будет проведена соответствующая экспертиза

Правоохранители планируют проверить действия сотрудников больницы, которые обследовали 5-летнего Кирилла Тлявова. Об этом заявил глава Государственного бюро расследований Роман Труба во время заседания правоохранительного комитета Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, будет проведена экспертиза по оказанию помощи погибшему ребенку.

"В этом производстве будут проверены действия медиков по надлежащему оказанию помощи. После проведения экспертизы будет установлено, квалифицированная ли была помощь и не повлияло ли это на дальнейшее состояние ребенка", - заявил Труба.

Напомним, Труба заявил, что уголовное дело об убийстве полицейскими 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком направят в суд в течение шести месяцев. Он отметил, что задержки в досудебном расследовании могут возникнуть только из-за экспертиз.

Как писало РБК-Украина ранее, глава ГБР сообщил, что убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова полицейские осуществили с помощью мелкокалиберной винтовки. Правоохранители ищут оружие.

Труба также проинформировал, что открыто уголовное дело по факту возможного умышленного сокрытия убийства 5-летнего Кирилла Тлявова сотрудниками полиции.

Отметим также, президент Владимир Зеленский ожидает качественного и быстрого расследования по убийству мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Труба рассказал, когда дело по убийству ребенка полицейскими направят в суд ГБР допускает, что в ребенка выстрелили из мелкокалиберной винтовки
Новости Украины преступленияРоман Труба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь