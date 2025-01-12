"Хочу жити в Україні". З'явилось відео допиту полонених солдатів КНДР

Нагадаємо, вчора Зеленський повідомив, що ЗСУ взяли в полон у Курській області двох північнокорейських солдатів. Вони були поранені, але вижили. Після чого їх доставили до Києва і вони спілкувалися з СБУ.

Сьогодні розвідувальне агентство Південної Кореї теж підтвердило, що українські військові взяли в полон двох солдатів КНДР. Також там процитували слова одного з них, який сказав, що серед північнокорейських солдатів у РФ були "значні" втрати.

Водночас сьогодні Зеленський запропонував Кім Чен Ину забрати полонених солдатів КНДР, однак запропонував умову.

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