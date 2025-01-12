"Хочу жити в Україні". З'явилось відео допиту полонених солдатів КНДР

Північнокорейські військові наразі перебувають в українському полоні. Сьогодні, 12 січня з'явилось відео допиту військових.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на відео, яке опублікував український президент Володимир Зеленський.
Водночас їх запитали, чи відомо їх родинам, де вони знаходяться. На це військові КНДР відповіли, що їх родини не відомо про їх місцеперебування.
Нагадаємо, вчора Зеленський повідомив, що ЗСУ взяли в полон у Курській області двох північнокорейських солдатів. Вони були поранені, але вижили. Після чого їх доставили до Києва і вони спілкувалися з СБУ.
Сьогодні розвідувальне агентство Південної Кореї теж підтвердило, що українські військові взяли в полон двох солдатів КНДР. Також там процитували слова одного з них, який сказав, що серед північнокорейських солдатів у РФ були "значні" втрати.
Водночас сьогодні Зеленський запропонував Кім Чен Ину забрати полонених солдатів КНДР, однак запропонував умову.
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