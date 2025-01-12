"Хочу жити в Україні". З'явилось відео допиту полонених солдатів КНДР
Північнокорейські військові наразі перебувають в українському полоні. Сьогодні, 12 січня з'явилось відео допиту військових.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на відео, яке опублікував український президент Володимир Зеленський.
Під час допиту полонених їх запитували, чи знали вони, де перебувають, а також чи усвідомлювали, що воювали проти України. У відповідь північнокорейські полонені заявили, що вони не знали, де перебувають, а командири сказали їм, що вони вирушають на тренування.
Водночас їх запитали, чи відомо їх родинам, де вони знаходяться. На це військові КНДР відповіли, що їх родини не відомо про їх місцеперебування.
На питання, чи хочуть вони повернутися до Північної Кореї, полонені відповіли по-різному. Один з них заявив, що хочеться повернутися до своєї країни, тоді як інший військовий КНДР висловив бажання лишитись в Україні
"Хочу жити в Україні", - відповів він.
Нагадаємо, вчора Зеленський повідомив, що ЗСУ взяли в полон у Курській області двох північнокорейських солдатів. Вони були поранені, але вижили. Після чого їх доставили до Києва і вони спілкувалися з СБУ.
Сьогодні розвідувальне агентство Південної Кореї теж підтвердило, що українські військові взяли в полон двох солдатів КНДР. Також там процитували слова одного з них, який сказав, що серед північнокорейських солдатів у РФ були "значні" втрати.
Водночас сьогодні Зеленський запропонував Кім Чен Ину забрати полонених солдатів КНДР, однак запропонував умову.
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