"Хочу жити в Україні". З'явилось відео допиту полонених солдатів КНДР

Під час допиту полонених їх запитували, чи знали вони, де перебувають, а також чи усвідомлювали, що воювали проти України. У відповідь північнокорейські полонені заявили, що вони не знали, де перебувають, а командири сказали їм, що вони вирушають на тренування.

Водночас їх запитали, чи відомо їх родинам, де вони знаходяться. На це військові КНДР відповіли, що їх родини не відомо про їх місцеперебування.

На питання, чи хочуть вони повернутися до Північної Кореї, полонені відповіли по-різному. Один з них заявив, що хочеться повернутися до своєї країни, тоді як інший військовий КНДР висловив бажання лишитись в Україні