"Хочу пустити 15 куль": у Румунії чоловік пригрозив вбивством новообраному президенту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Antena 3 CNN.

За даними ЗМІ, чоловік на імʼя Кодруц Т. написав у Facebook про бажання "пустити 15 куль" у Нікушора Дана. Зазначається, що 31-річний чоловік родом з Мармуреша та є прихильником ультраправого політика Джордже Сіміона, який програв другий тур президентських виборів.

Кодруц Т. у своєму дописі також вимагав від Дана відмовитись від посади президента протягом 24 годин, інакше пригрозив його убити.

Правоохоронці виявили, затримали та доставили на допит чоловіка. Йому може загрожувати штраф або увʼязнення на строк від трьох місяців до одного року.

Вибори у Румунії

Президентські вибори в Румунії відбулися у листопаді 2024 року. У першому турі перемогу здобув проросійський кандидат Келін Джорджеску. Проте, пізніше спецслужби виявили ознаки зовнішнього втручання в його передвиборчу кампанію, що призвело до анулювання результатів туру Конституційним судом.

На початку травня 2025 року відбувся повторний перший тур голосування. У його результатах ультраправий кандидат Джордже Сіміон отримав 40,96% голосів, тоді як прозахідний кандидат Дан набрав 20,99% виборців.