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Оценю на себе как работает наш протокол лечения коронавируса, - Степанов

Киев, Воскресенье 15 ноября 2020 15:18
Оценю на себе как работает наш протокол лечения коронавируса, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Министр здравоохранения Максим Степанов хочет пройти через заболевание коронавирусом как обычный пациент. Это позволит ему увидеть ситуацию с лечением в Украине.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Он отметил, что текущая ситуация позволит ему обнаруживать проблемы и решать их в реальном времени.

"Конечно, каждый день я буду делиться в соцсетях информацией о своем "путь пациента". Моя задача - выявлять острые проблемы, и решать их в реальном времени", - сказал Степанов.

Напомним, вчера у Максима Степанова подтвердили коронавирус. Глава министерства пошел на самоизоляцию после подтверждения диагноза.

Напомним, недавно коронавирус подтвердили у президента Владимира Зеленского. Он находится на самоизоляции в клинике "Феофания", откуда выполняет свои полномочия.

Кроме того, на этой неделе коронавирус диагностировали у Алексея Резникова - вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Он также самоизолировался на время лечения.

Также РБК-Украина писало, о коронавирусе у Дмитрия Разумкова - главы Верховной рады.

Отметим, что в Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 681 новый случай коронавируса. Среди них заразились 420 детей и 391 медработник.

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