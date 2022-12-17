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Хоч завтра. Зеленський заявив про готовність битися з Путіним

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність поборотися із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави телеканалу LCI.

На запитання журналіста, чи він готовий вступити у фізичне протистояння з Путіним, Зеленський відповів: "Завжди готовий. Хоч завтра. Але це буде останній саміт президента Путіна".

Президент також прокоментував спроби передачі йому якихось меседжів через посередників, наприклад, лідера Франції Еманнюеля Макрона.

"Справжній чоловік, якщо він хоче комусь сказати, або, наприклад, дати по пиці, він сам це робить, а не відправляє посередників. От якби до мене звернулися, я б посередників не шукав", - наголосив президент України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у результативність контактів між лідерами Франції та РФ Еммануелем Макроном та Володимиром Путіним.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон упевнений, що війна в Україні має завершитися за столом переговорів. При цьому він вважає, що Росія потребуватиме гарантій безпеки.

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