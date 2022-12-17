Хоч завтра. Зеленський заявив про готовність битися з Путіним

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави телеканалу LCI .

На запитання журналіста, чи він готовий вступити у фізичне протистояння з Путіним, Зеленський відповів: "Завжди готовий. Хоч завтра. Але це буде останній саміт президента Путіна".

Президент також прокоментував спроби передачі йому якихось меседжів через посередників, наприклад, лідера Франції Еманнюеля Макрона.

"Справжній чоловік, якщо він хоче комусь сказати, або, наприклад, дати по пиці, він сам це робить, а не відправляє посередників. От якби до мене звернулися, я б посередників не шукав", - наголосив президент України.