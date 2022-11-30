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Хоч один-два рази. У Києві намагатимуться вмикати світло в кожному будинку

Фото: У Києві намагатимуться вмикати світло в кожному будинку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Відновлення енергетичної інфраструктури триває, а жителям Києва обіцяють вмикати світло в кожному будинку хоч один-два рази на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Після останньої ракетної атаки в Києві практично щодня застосовуються екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вимушений крок, аби не допустити повного знеструмлення столиці включно з лікарнями, метро і водоканалом.

"ДТЕК робить все для того, щоб в кожному будинку в Києві хоч один-два рази з’являлося світло", - додали наостанок.

Нагадаємо, що через постійні обстріли російських окупантів відновити всі пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури протягом цієї зими неможливо, попри підтримку західних партнерів.

У Києві за останню добу дефіцит електроенергії знизився з 50 до 30-35%. Загалом ситуація з енергопостачанням у столиці покращується.

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