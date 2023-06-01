В Хмельницьку студент-курсант вчинив самогубство, відкрито провадження

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

"В приміщенні навчального корпусу вчинив самогубство шляхом пострілу в голову курсант 2-го курсу Національної академії Державної прикордонної служби України, який ніс службу в добовому наряді", - пише пресслужба.

Повідомлення про самогубство надійшло до поліції близько о 05:00.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тим часом в Одесі сталась стрілянина внаслідок якої загинули двоє людей. Згідно з попередніми даними, причиною стрілянини став конфлікт між родичами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.