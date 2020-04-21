В Хмельницкой области закрыли монастырь из-за вспышки COVID-19

В Хмельницкой области ограничили доступ посторонних лиц в Свято-Преображенский женский монастырь в селе Головчинцы после вспышки коронавируса. Об этом сообщили в Летичевской районной государственной администрации.

Сообщается, что также в связи со вспышкой коронавируса в монастыре проведена дезинфекция улиц населенных пунктов Головчинцы, Летичев и Меджибож.

"Доступ посторонних лиц в Свято-Преображенский Головчинецкий женский монастырь ограничено. Проведены текущие дезинфекционные мероприятия в рамках очага инфекционной болезни и прилегающих к очагу территорий и улиц в селе Головчинцы. Также дезинфицировано улице Летичева и Меджибож", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что количество инфицированных в Головчинецком монастыре увеличилось до 5 человек, из них двое госпитализированы.

Отметим, по состоянию на утро 21 апреля в Украине было подтверждено 6125 больных коронавирусом. В Хмельницкой области сообщалось о 49 инфицированных.

Также сообщалось, что в Одесской области на карантин закрыли районный центр Подольск после вспышки коронавируса. В городе зафиксировали 37 случаев заражения.