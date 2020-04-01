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В Хмельницкой области вдвое выросло количество больных COVID-19

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 18:15
В Хмельницкой области вдвое выросло количество больных COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подтвердили 3 новых случая коронавируса

В Хмельницкой области количество подтвержденных случаев коронавируса сегодня, 1 апреля, выросло вдвое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой областной государственной администрации (ОГА).

По данным ОГА, по состоянию на 10 утра в области было лабораторно подтверждено 6 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболевание было установлено еще 3 лицам - двум жителям Хмельницкого и жителю Шепетовки.

Как пишут местные СМИ, в Шепетовке заболевание коронавирусом диагностировали у мужчины, который недавно с группой других местных жителей ездил на паломничество в Почаевскую лавру. Врачи считают, что мужчина заразился коронавирусом именно во время паломничества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницком коронавирус обнаружили у врача, который также работал в военном госпитале. Заболевание диагностировали врачу-реаниматологу одной из местных больниц.

Также РБК-Украина писало, что в Молдове коронавирус обнаружили у 8 граждан, которые вернулись с поездки в Почаевскую лавру. Домой инфицированные возвращались автобусом, поэтому всех пассажиров поместили под наблюдение врачей.

Кроме того, на утро 1 апреля в Украине было официально подтверждено 669 случаев заражения коронавирусом. В Хмельницкой области в то время были выявлены 3 случая.

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