В Хмельницкой области произошло масштабное ДТП на трассе с возгоранием. Четверо погибших

На трассе Житомир-Черновцы вблизи с. Веселовка Хмельницкого района произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате минимум четыре человека погибли.
Об этом сообщила полиция Хмельницкой области.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "Мерседес Спринтер" и легковым автомобилем "Опель Комбо". Прицеп грузового автомобиля перевернулся, прижав "Мерседес Спринтер" и "Опель Комбо".
В результате столкновения все транспортные средства загорелись. Спасателям удалось локализовать пожар, после чего начался осмотр места происшествия.
Полиция пытается установить личности водителей и пассажиров автомобилей "Мерседес Спринтер" и "Опель Комбо", которые погибли в результате ДТП. По предварительным данным погибших четверо.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.
Водитель грузового автомобиля задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), которое вызвал пьяный водитель. В результате аварии погиб подросток.
Напомним, в Полтавской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие погибли два журналиста.