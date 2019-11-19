В Хмельницкой области произошло ДТП с участием маршрутки, есть жертвы

В Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с погибшими с участием легкового авто и маршрутного микроавтобуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.

В результате аварии два человека погибли и еще 11 были доставлены в больницу на обследование.

ДТП произошло 19 ноября в 07:50 часов на автодороге сообщением Житомир - Черновцы. Вблизи села Ганновка Дунаевецкого района столкнулись легковой автомобиль марки КІА Сеrato и маршрутный микроавтобус "Мерседес Спринтер", который следовал сообщением Панасовка-Дунаевцы-Хмельницкий.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки, данные которых сейчас устанавливаются, погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка КІА Сеrato в тяжелом состоянии доставлена в областную больницу.

"11 людей, которые ехали в маршрутном микроавтобусе, в том числе и водитель, были доставлены в медицинские учреждения для обследования. Предварительно известно, что пять из них получили различные телесные повреждения, у одной из пассажирок сломана рука", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 18 ноября на перепутье сел Евтодфия и Мироны в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погиб человек и еще один травмировался.

Ранее в Одессе произошло ДТП с автомобилем скорой помощи.