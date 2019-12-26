В Хмельницкой области правоохранитель сбил насмерть двух людей

В Хмельницкой области правоохранитель совершил наезд на двух пешеходов, в результате чего они погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что автомобиль двигался с превышением скорости.

"25 декабря около 20 часов правоохранитель, находясь за рулем служебного автомобиля марки "Daewoo Lanos", совершил наезд на двух пешеходов – мужчину и женщину. Потерпевшие, которые переходили дорогу в неустановленном месте, от полученных травм погибли на месте происшествия", - сообщают правоохранители.

Добавим, что в случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Фото: место инцидента (facebook.com/dbr.gov.ru)

Напомним, в центре Львова, на проспекте Свободы, водитель сбил полицейского, который требовал переставить неправильно припаркованный автомобиль, и пытался скрыться с места аварии.

Как сообщало РБК-Украина, в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которого один человек погиб, еще шестеро были госпитализированы.