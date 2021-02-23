В Хмельницкой области полицейский насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Хмельницкой области сотрудник полиции совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие, после чего скрылся с места аварии. Его задержали.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook
По его словам, полицейского удалось задержать спустя 40 минут после ДТП. Он был пьяным.
"В Хмельницкой работник группы реагирования патрульной полиции сбил женщину. К сожалению, спасти ее не удалось. Водитель с места ДТП скрылся, но мы уже за 40 минут его задержали", - сообщил Клименко.
Глава Нацполиции отметил, что данный сотрудник уже уволен из полиции. Материалы по данному делу будут переданы в Государственное бюро расследований.
Напомним, в конце ноября под Киевом полицейский насмерть сбил пешехода. В полиции Киевской области назначили служебное расследование.
Также сообщалось, что в Броварах пьяный полицейский сбил двух женщин, одна из которых погибла. Предварительно, полицейский был пьяным. Он был уволен из полиции, а его непосредственного руководителя должны были снять с должности.