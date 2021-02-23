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В Хмельницкой области полицейский насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Автор: Игорь Литвиненко

В Хмельницкой области сотрудник полиции совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие, после чего скрылся с места аварии. Его задержали.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook

По его словам, полицейского удалось задержать спустя 40 минут после ДТП. Он был пьяным.

"В Хмельницкой работник группы реагирования патрульной полиции сбил женщину. К сожалению, спасти ее не удалось. Водитель с места ДТП скрылся, но мы уже за 40 минут его задержали", - сообщил Клименко.

Глава Нацполиции отметил, что данный сотрудник уже уволен из полиции. Материалы по данному делу будут переданы в Государственное бюро расследований.

Напомним, в конце ноября под Киевом полицейский насмерть сбил пешехода. В полиции Киевской области назначили служебное расследование.

Также сообщалось, что в Броварах пьяный полицейский сбил двух женщин, одна из которых погибла. Предварительно, полицейский был пьяным. Он был уволен из полиции, а его непосредственного руководителя должны были снять с должности.

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Новости Украины ДТПполицияХмельницкая область
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