В Хмельницкой области полицейский насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Хмельницкой области сотрудник полиции совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие, после чего скрылся с места аварии. Его задержали.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook

По его словам, полицейского удалось задержать спустя 40 минут после ДТП. Он был пьяным.

"В Хмельницкой работник группы реагирования патрульной полиции сбил женщину. К сожалению, спасти ее не удалось. Водитель с места ДТП скрылся, но мы уже за 40 минут его задержали", - сообщил Клименко.

Глава Нацполиции отметил, что данный сотрудник уже уволен из полиции. Материалы по данному делу будут переданы в Государственное бюро расследований.