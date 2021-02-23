ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Хмельницкой области полицейский насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Новина українською → Хмельницкая область, Вторник 23 февраля 2021 11:54
В Хмельницкой области полицейский насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Хмельницкой области сотрудник полиции совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие, после чего скрылся с места аварии. Его задержали.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook

По его словам, полицейского удалось задержать спустя 40 минут после ДТП. Он был пьяным.

"В Хмельницкой работник группы реагирования патрульной полиции сбил женщину. К сожалению, спасти ее не удалось. Водитель с места ДТП скрылся, но мы уже за 40 минут его задержали", - сообщил Клименко.

Глава Нацполиции отметил, что данный сотрудник уже уволен из полиции. Материалы по данному делу будут переданы в Государственное бюро расследований.

Напомним, в конце ноября под Киевом полицейский насмерть сбил пешехода. В полиции Киевской области назначили служебное расследование.

Также сообщалось, что в Броварах пьяный полицейский сбил двух женщин, одна из которых погибла. Предварительно, полицейский был пьяным. Он был уволен из полиции, а его непосредственного руководителя должны были снять с должности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ДТП полиция Хмельницкая область
NEWS
Семь лет лишения свободы: суд огласил приговор Стерненко
Семь лет лишения свободы: суд огласил приговор Стерненко
DAILY
Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине