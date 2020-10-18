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В Хмельницкой области из-за отравления угарным газом госпитализировали троих детей

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 18 октября, в Хмельницкой области в селе Копачовка Волочинсского района угарным газом отравились пятеро людей. Из них пострадали трое детей.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, инцидент произошел в частном жилом доме из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Отмечается, что троих детей в возрасте 11, 15 и 16 лет в удовлетворительном состоянии доставили в больницу.

Спасатели отмечают, что для того, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных событий в отопительный сезон, необходимо очищать дымоходы и печи от сажи. Также не следует применять для обогрева помещений несертифицированные и самодельные нагревательные приборы.

Напомним, в Житомирской области нашли мертвыми трех военнослужащих, которые погибли от отравления угарным газом.

Кроме того, в конце сентября в Деснянском районе Киева произошел пожар в многоэтажке, пожарным удалось ликвидировать возгорание, однако одна из жительниц отравилась угарным газом.

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