В Хмельницкой области отравились ученики школы. Полиция возбудила дело

Согласно данным правоохранителей, четверо учеников начальных классов были госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление.

"Еще ряд детей с плохим самочувствием и похожими симптомами находится дома", - пишет пресс-служба полиции.

Правоохранители взяли необходимые анализы у работников учебного заведения, которые принимают участие в приготовлении и раздаче еды. Образцы еды были направлены на экспертизу.

"По факту предполагаемого отравления детей в одном из учебных заведений Хмельницкого следователи открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний", - отмечает пресс-служба.