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В Хмельницкой области отравились ученики школы. Полиция возбудила дело

Автор: Сергей Пышкин

Во вторник, 7 сентября, в одной из школ Хмельницкой области произошло пищевое отравление четырех учеников. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.

Согласно данным правоохранителей, четверо учеников начальных классов были госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление.

"Еще ряд детей с плохим самочувствием и похожими симптомами находится дома", - пишет пресс-служба полиции.

Правоохранители взяли необходимые анализы у работников учебного заведения, которые принимают участие в приготовлении и раздаче еды. Образцы еды были направлены на экспертизу.

"По факту предполагаемого отравления детей в одном из учебных заведений Хмельницкого следователи открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний", - отмечает пресс-служба.

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