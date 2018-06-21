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В Хмельницкой области отравились 16 человек

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 22:01
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вероятнее всего, причиной отравления стали пищевые продукты

В Хмельницкой области отравились 16 человек, их госпитализировали. Об этом сообщает сайт города Хмельницкого 0382.ua, ссылаясь на данные областного управления Госпродпотребслужбы.

"У нас есть официальная информация о 16 госпитализированных. Все они находятся в районной больнице и находятся в состоянии средней тяжести. Точно можно сказать, что жизни людей ничего не угрожает, хотя есть опасения, что число пострадавших может возрасти", - сообщил руководитель управления Игорь Баланюк.

Отмечается, что людей с отравлением госпитализировали после поминального обеда в местном кафе.

Напомним, 19 июня в Тернопольской области было зафиксировано массовое отравление людей в заведении общественного питания.

 

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Теги публикации: отравление, Хмельницкая область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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