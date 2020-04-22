В Хмельницкой области коронавирусом заразились 15 медиков

В Хмельницкой области по состоянию на утро 22 апреля лабораторно подтвердили свыше 60 случаев коронавируса, из них 15 - медицинские работники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую областную государственную администрацию в Facebook.

По данным облгосадминистрации, по состоянию на сегодня в области подтверждено 62 случая заражения коронавирусом. Среди заболевших 15 медицинских работников и 2 ребенка.

"За сутки зафиксировано 9 новых заболеваний коронавирусной инфекцией: у 2 жителей Летичевского района (монастырь), у 6 - Чемеровецкого района, у 1 жителя города Хмельницкий. Среди новых больных 1 врач Хмельницкой инфекционной больницы", - рассказали в ОГА.

Отмечается, что от коронавируса уже поправились 6 человек, среди них один медработник. Жертвами болезни стали уже 4 человека. Среди умерших также 1 медик.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области более 120 медработников заразились коронавирусом. Более 40 случаев заболевания среди медперсонала зафиксировано непосредственно в Ивано-Франковске, остальные - в других районах.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро в Украине коронавирус был обнаружен у 1245 медицинских работников и 431 ребенка.