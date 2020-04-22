В Хмельницкой области от коронавируса умерла монахиня

В Хмельницкой области подтвердили еще один летальный случай от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Хмельницкой областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что 22 апреля умерла монахиня Головичнецкого монастыря, которая ранее была госпитализирована в Хмельницкую областную больницу.

"По состоянию на 16:20 22 апреля в Хмельницкой области есть еще один летальный случай вследствие заболевания COVID-19. Это женщина с Летичевского района, монахиня Головчинецкий монастыря, которая была на лечении в Хмельницкой инфекционной больнице", - сообщили в ОГА.

Отметим, по состоянию на утро 22 апреля в Хмельницкой области подтвердили 62 случая заболевания COVID-19, из которых 15 у медицинских работников. Умерли в результате заболевания четыре человека.

Напомним, вчера РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области ограничили доступ посторонних лиц в Свято-Преображенский женский монастырь в селе Головчинцы после вспышки коронавируса. В монастыре были подтверждены пять случаев заболевания.

Всего в Украине подтверждено 6592 случая заболевания коронавирусом. Из них 174 случая стали летальными, 424 пациента выздоровели.