В Хмельницкой области от коронавируса умер еще один человек

В Хмельницкой области от коронавирусной болезни умер еще один пациент. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации (ОГА).

Как сообщается, один летальный случай от пандемии коронавируса был зафиксирован в Хмельницкой инфекционной больнице. Пациент был 1975 года рождения со Старосинявского района.

В целом в Хмельницкой области зарегистрировано 119 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них выздоровели 29 человек и еще 7 умерли.

Напомним, за сутки в Украине от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 13 украинцев. Так, по состоянию на утро 5 мая, число летальных случаев в Украине выросла до 316.

Вчера Кабинет министров анонсировал поэтапное ослабление карантинных ограничений в Украине с 11 мая. При этом сам карантин продлили до 22 мая.

В Минздраве отмечают определенную стабилизацию ситуации с распространением вируса. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, 17 дней подряд число новых случаев заражения коронавирусом за сутки не превышает 600.