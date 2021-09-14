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В Хмельницкой области в ДТП погибли три человека, еще три пострадали

Автор: Анастасия Рокитна

Вчера вечером в Хмельницкой области столкнулись два автомобиля на автодороге Житомир-Черновцы. В результате погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Кроме того, в результате ДТП пострадали три человека, из них один - ребенок, которому 10 лет. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

От ГСЧС привлекалось 6 человек и 1 единица техники.

Напомним, в Днепре в ДТП пострадали шесть человек среди них - двое детей. Водителя задержали.

Кроме того, водителю, устроившему дорожно-транспортное происшествие с восьми автомобилями в Киеве на Столичном шоссе, сообщили о подозрении.

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