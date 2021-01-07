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В Хмельницкой области в ДТП погибли супруги и пострадал ребенок

Теофипольский район, Четверг 07 января 2021 16:53
В Хмельницкой области в ДТП погибли супруги и пострадал ребенок
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Хмельницкой области сегодня утром произошло лобовое столкновение автомобилей "ВАЗ-2109" и Skoda Octavia. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека и пострадал ребенок.

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области на странице в Facebook.

Инцидент произошел в Теофипольском районе вблизи поселка городского типа Базалия на автодороге Каменец-Подольский - Белогорье. Причины столкновения автомобилей пока что устанавливаются.

Жертвами столкновения двух автомобилей стали супруги - водитель и пассажирка "ВАЗ", которая сидела на переднем сидении. Водитель скончался по дороге в больницу. В аварии также пострадал их несовершеннолетний ребенок. Его госпитализировали с травмами.

Напомним, на днях в Одессе произошло масштабное ДТП. В результате столкновения пяти автомобилей погибли несколько людей.

Кроме того, в начале января во Львовской области автомобиль BMW столкнулся с Mercedes Sprinter. В результате столкновения пострадали 9 человек, среди них были и несовершеннолетние.

Кроме того, в Житомирской области автомобиль сбил двух детей. Один ребенок от полученных травм погиб. Водитель автомобиля имел признаки алкогольного опьянения.

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