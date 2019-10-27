В Хмельницкой области в ДТП погибла семья

В Хмельницкой области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли 3 человека, среди жертв ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу местной полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, утром воскресенья, 27 октября, на автодороге "Житомир-Черновцы" произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen и грузовика DAF. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла семья из трех человек и еще один ребенок травмировался.

Отмечается, что жертвами ДТП стали 42-летний водитель Volkswagen, его 39-летняя жена и 14-летняя дочь. Кроме того, 10-летний сын погибших с травмами был госпитализирован, сейчас его обследуют врачи. Водитель грузовика за медицинской помощью не обращался.

"По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области произошло столкновения грузовика с пассажирским автобусом. В результате ДТП второй водитель, который находился с правой части автобуса, погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса были травмированы.