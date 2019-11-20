В Хмельницкой области в ДТП с микроавтобусом пострадали два человека

В Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) близ села Западинцы Красиловского района, в результате которой пострадали двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что по предварительным данным, 57-летний житель города Красилова, управляя автомобилем "Рено Докер", не учел дорожной обстановки, выехал на полосу встречного движения, где допустил боковое столкновение с микроавтобусом "Рено Мастер".

В микроавтобусе находилась семья из трех человек, в том числе и ребенок. В результате ДТП водитель автомобиля "Рено Мастер" получил телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь без госпитализации. Жена и ребенок за медицинской помощью пока не обращались.

Водитель автомобиля "Рено Докер" проходит медицинское обследование. Во время обследования мужчины на состояние алкогольного опьянения врачи зафиксировали наличие в его организме 2,5 промилле алкоголя. Следователи выясняют все обстоятельства ДТП.

Фото: место аварии (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с погибшими с участием легкового авто и маршрутного микроавтобуса.

Напомним, возле Ивано-Франковска произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали четверо людей.