У Хмельницькому зафіксували перші випадки гарячки Західного Нілу

На гарячку захворіли 55-річний чоловік та 21-річна дівчина, що проживають у Хмельницькому. Повідомляється, що випадки зараження не були пов'язані між собою, а діагноз лікарі підтвердили лабораторно.

У обох були однакові симптоми, які характерні для гарячки Західного Нілу:

висока температура протягом тривалого часу,

головний біль,

біль у м'язах і суглобах,

слабкість,

нудота,

діарея.

Зазначається, що найчастіше гарячкою Західного Нілу хворіють влітку та восени. Хворобу переносять перелітні птахи, однак у меншої кількості випадків також і ссавці, гризуни та кажани. Причиною зараження є комари. Вони заражають тварин та людей через укуси. Вірус може стати причиною лихоманки, висипів на шкірі та навіть призвести до запалення мозку або його оболонок.

Відомо, що 80 % людей переносять хворобу безсимптомно.

Важливо пам'ятати, що вірус не передається від людини до людини. Місцями поширення гарячки є: країни Африки, Азії, Центральної Америки. Також вірус поширений в Австралії, США, Канаді та Мексиці.

Повідомляється, що в Україні з початку серпня 2024 року зафіксовано 41 випадок, а з початку року захворіло 50 людей.

Гарячку Західного Нілу вже фіксували у мешканців Києва та Київської області. Один випадок був зареєстрований на Полтавщині. У більшості випадків жодних симптомів люди не відчували, або скаржилися на легкі симптоми, як при ГРІ.

Відомо, що близько 20% хворих через 3-6 днів з'являються схожі на грип симптоми.

Важливо зазначити, що захворювання в основному може проявлятися у людей у вигляді менінгіту та енцефаліту. Також відомо, що кількість смертельних випадків складає від 2 до 14%.

Лікування гарячки Західного Нілу є симптоматичним, оскільки проти неї не існує специфічних ліків або щеплення. Після перенесеної хвороби у людини формується імунітет.

Основну пораду, яку дають лікарі, щоб забезпечити себе від цього вірусу - це уникати укусів комарів. Якщо людина помічає у себе симптоми, схожі на ГРІ або грип, після укусів москітів - вона має невідкладно звернутися до медичних фахівців.