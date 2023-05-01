У Хмельницькому водій збив двох військових та поліцейського: є загиблий

Сьогодні, 1 травня, удень у Хмельницькому сталася смертельна аварія. Водій збив двох військових та співробітницю поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Хмельницької області.
За інформацією правоохоронців, інцидент стався близько 13:00 на вулиці Тернопільській. Водій автомобіля Opel на пішохідному переході збив трьох людей: 31-річну співробітницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців.
Внаслідок ДТП загинув один з українських солдатів. Двох інших постраждалих доправили до лікарні.
Водія авто вже затримали правоохоронці. Слідчі встановлюють обставини аварії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що під Одесою 26 квітня перекинувся пікап з військовими. Декілька людей постраждали.
Також ми писали, що 30 квітня на трасі Київ-Чоп під Житомиром сталася дорожньо-транспортна пригода.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
.