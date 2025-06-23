У Хмельницькому чоловік ножем порізав портрет Героя Небесної Сотні (фото)

Осквернення пам’яті загиблих Героїв

Нагадаємо, у Сумах невідомі вирізали літеру "Z" на одному з банерів, розміщених на Алеї Слави на площі Незалежності.

А у травні в Києві поліція затримала жінку, яка вчинила хуліганські дії на Алеї Героїв. Вона розкидала квіти та пошкодила фотографії полеглих воїнів, які були розміщені на клумбі.

Також повідомлялося, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилами українських військових. До вандалізму причетна жінка.

Вона пошкодила місця поховань захисників України - Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Андрія Пільщикова ("Джус") та Павла Петриченка. Так, на могилах були зламані пам’ятні таблички, знищено лампадки та понівечено український прапор.

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