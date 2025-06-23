У Хмельницькому чоловік ножем порізав портрет Героя Небесної Сотні (фото)

У Хмельницькому чоловік порізав портрет Героя Небесної Сотні на Алеї Слави. До приїзду поліції порушника утримували люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції у Хмельницькій області.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Наразі встановлюються всі обставини події.

Поліцейські задокументували правопорушення та вилучили канцелярський ніж, яким зловмисник порізав портрет.

"Небайдужі громадяни утримували порушника до приїзду поліції", - йдеться у повідомленні.

Це помітив 17-річний місцевий житель і одразу зателефонував на лінію "102". На місце події прибула слідчо-оперативна група.

За даними правоохоронців, 53-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння пошкодив канцелярським ножем портрет Героя Небесної Сотні.

Інцидент стався 22 червня близько 14:50 у центрі Хмельницького, на Алеї Слави по вулиці Проскурівській.

Осквернення пам’яті загиблих Героїв

Нагадаємо, у Сумах невідомі вирізали літеру "Z" на одному з банерів, розміщених на Алеї Слави на площі Незалежності.

А у травні в Києві поліція затримала жінку, яка вчинила хуліганські дії на Алеї Героїв. Вона розкидала квіти та пошкодила фотографії полеглих воїнів, які були розміщені на клумбі.

Також повідомлялося, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилами українських військових. До вандалізму причетна жінка.

Вона пошкодила місця поховань захисників України - Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Андрія Пільщикова ("Джус") та Павла Петриченка. Так, на могилах були зламані пам’ятні таблички, знищено лампадки та понівечено український прапор.

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