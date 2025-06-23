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У Хмельницькому чоловік ножем порізав портрет Героя Небесної Сотні (фото)

Хмельницький, Понеділок 23 червня 2025 14:05
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У Хмельницькому чоловік ножем порізав портрет Героя Небесної Сотні (фото) Фото: у Хмельницькому чоловік порізав портрет Героя Небесної Сотні (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Хмельницькому чоловік порізав портрет Героя Небесної Сотні на Алеї Слави. До приїзду поліції порушника утримували люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції у Хмельницькій області.

Інцидент стався 22 червня близько 14:50 у центрі Хмельницького, на Алеї Слави по вулиці Проскурівській.

За даними правоохоронців, 53-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння пошкодив канцелярським ножем портрет Героя Небесної Сотні.

Це помітив 17-річний місцевий житель і одразу зателефонував на лінію "102". На місце події прибула слідчо-оперативна група.

"Небайдужі громадяни утримували порушника до приїзду поліції", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські задокументували правопорушення та вилучили канцелярський ніж, яким зловмисник порізав портрет.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Наразі встановлюються всі обставини події.

У Хмельницькому чоловік ножем порізав портрет Героя Небесної Сотні (фото)Фото: у Хмельницькому чоловік порізав портрет Героя Небесної Сотні (policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Осквернення пам’яті загиблих Героїв

Нагадаємо, у Сумах невідомі вирізали літеру "Z" на одному з банерів, розміщених на Алеї Слави на площі Незалежності.

А у травні в Києві поліція затримала жінку, яка вчинила хуліганські дії на Алеї Героїв. Вона розкидала квіти та пошкодила фотографії полеглих воїнів, які були розміщені на клумбі.

Також повідомлялося, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилами українських військових. До вандалізму причетна жінка.

Вона пошкодила місця поховань захисників України - Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Андрія Пільщикова ("Джус") та Павла Петриченка. Так, на могилах були зламані пам’ятні таблички, знищено лампадки та понівечено український прапор.

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Хмельницький Герой України
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