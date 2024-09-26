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У Хмельницькому померла жінка від гарячки Західного Нілу: чому не допомагає лікування

Фото: Інфекції, які поширюються через укуси комах (pixabay)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Хмельницькому зафіксували перший у цьому році смертельний випадок від гарячки Західного Нілу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ZAXID.NET.

Завідувачка відділення для лікування хворих з інфекційними ураженнями нервової системи Хмельницької інфекційної лікарні Олена Маркевич розповіла, що померла 60-річна місцева жителька, у якої хвороба спричинила менінгоенцефаліт – запалення оболонок головного мозку.

Жінка звернулася по допомогу пізно, коли захворювання вже призвело до інсульту. Її врятувати не вдалося через важку серцеву патологію. Пацієнтка потрапила в лікарню 13 вересня і померла 17 вересня.

Загалом у вересні в лікарні було шість пацієнтів віком від 20 до 70 років з гарячкою Західного Нілу. Усі скаржились на високу температуру, головний біль, біль у горлі, м'язах і суглобах. Лише одна пацієнтка померла, інших виписали у задовільному стані.

Зазначимо, гарячка Західного Нілу – вірусна хвороба, що передається через укуси комарів. У важких випадках вона може спричиняти запалення мозкових оболонок та мати летальні наслідки. Вакцини проти цієї хвороби немає, лікування – симптоматичне.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні наприкінці літа зафіксували зростання захворюваності ня на гарячку Західного Нілу. У липні та серпні нинішнього року у Києві, Київській, Полтавській та Черкаській областях було зафіксовано найбільше випадків.

Також ми писали, що новий штам Covid, що швидко поширюється в Європі, виявився більш заразним порівняно з попередніми варіантами. За словами експертів, цей варіант, відомий як XEC і який походить від Omicron, може незабаром стати домінуючим на всьому континенті.

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