ua ru
Нд, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Хмельницькому померла дівчина, поранена внаслідок обстрілів 31 грудня

Новость на русском →
Хмельницький, Неділя 01 січня 2023 11:58
У Хмельницькому померла дівчина, поранена внаслідок обстрілів 31 грудня Фото: померла дівчина, поранена внаслідок російського обстрілу в Хмельницькому (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У лікарні померла 22-літня дівчина, яка постраждала внаслідок російських ракетних ударів по Хмельницькому 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія в Telegram.

"Дівчина (22 роки), яка у вкрай важкому стані вчора була госпіталізована до лікарні після обстрілів нашого міста, померла від отриманих травм", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що після вчорашніх обстрілів Хмельницького постраждали восьмеро осіб. Відомо, що чоловік та дві жінки були у важкому стані.

Нагадаємо, вчора під час масової ракетної атаки у Хмельницькому пролунали вибухи. Пізніше влада повідомила, що зафіксоване влучання у військовий об’єкт та АЗС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницький Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Що буде з пенсіями у 2023 році та чи варто очікувати підвищення
Що буде з пенсіями у 2023 році та чи варто очікувати підвищення
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок