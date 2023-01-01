У Хмельницькому померла дівчина, поранена внаслідок обстрілів 31 грудня

У лікарні померла 22-літня дівчина, яка постраждала внаслідок російських ракетних ударів по Хмельницькому 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія в Telegram.

"Дівчина (22 роки), яка у вкрай важкому стані вчора була госпіталізована до лікарні після обстрілів нашого міста, померла від отриманих травм", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що після вчорашніх обстрілів Хмельницького постраждали восьмеро осіб. Відомо, що чоловік та дві жінки були у важкому стані.

Нагадаємо, вчора під час масової ракетної атаки у Хмельницькому пролунали вибухи. Пізніше влада повідомила, що зафіксоване влучання у військовий об’єкт та АЗС.

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