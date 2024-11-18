У Хмельницькому автівка влетіла в зупинку, є загиблі

Наразі на місці подій працюють усі необхідні служби.

Через аварію перекрито рух для транспортних засобів від вулиці Перемоги до вулиці Свободи.

Як пише місцеве видання "Всім", згідно з попередньою інформацією, внаслідок аварії:

пошкоджені два транспортних засоби;

загинули троє людей, серед яких дві жінки віком 53 та 56 років.

Фото: перехрестя Зарічанської та Перемоги у Хмельницькому (google maps)

ДТП в Україні

Нещодавно у Києві сталася ДТП за участю автобуса Mercedes-Benz, у результаті якої одна людина загинула, а четверо були госпіталізовані. Зокрема на початку листопада на Теремках сталась смертельна аварія через наїзд автобуса на автомобілі.

У жовтні ж поблизу Львова відбулася масштабна ДТП: зіткнулися пасажирський автобус, вантажівка компанії "Нова пошта", а також кілька легкових авто.