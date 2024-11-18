У Хмельницькому автівка влетіла в зупинку, є загиблі

У Хмельницьку сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) біля перехрестя вулиць Зарічанська та Перемоги. Автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Хмельницької області.

Наразі на місці подій працюють усі необхідні служби.

Через аварію перекрито рух для транспортних засобів від вулиці Перемоги до вулиці Свободи.

Як пише місцеве видання "Всім", згідно з попередньою інформацією, внаслідок аварії:

пошкоджені два транспортних засоби;

загинули троє людей, серед яких дві жінки віком 53 та 56 років.

Фото: перехрестя Зарічанської та Перемоги у Хмельницькому (google maps)

ДТП в Україні

Нещодавно у Києві сталася ДТП за участю автобуса Mercedes-Benz, у результаті якої одна людина загинула, а четверо були госпіталізовані. Зокрема на початку листопада на Теремках сталась смертельна аварія через наїзд автобуса на автомобілі.

У жовтні ж поблизу Львова відбулася масштабна ДТП: зіткнулися пасажирський автобус, вантажівка компанії "Нова пошта", а також кілька легкових авто.