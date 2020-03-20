В Хмельницком и Запорожье коронавирус подозревают у 7 человек

С подозрением на коронавирус в Хмельницком и Запорожье госпитализировали 7 человек. Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что за минувшие сутки в Запорожской области установлено подозрение на коронавирус у трех человек. Всего на сегодня коронавирус подозревают у 5 жителей области.

Кроме того, в Хмельницком двух пациентов инфекционной больницы проверяют на коронавирус. В частности, у 38-летней хмельничанки развилась пневмония, а 26-летнего жителя Хмельницкого района госпитализировали с высокой температурой. Также известно, что он недавно вернулся из Польши.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины ожидает рост количества исследований на коронавирус в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и в Европе.

До этого Минздрав подтвердил первое выздоровление от коронавируса в Украине. В частности, у жителя Черновцов повторный лабораторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат. По стандартам ВОЗ, человек с повторным негативным результатом считается здоровым.