В Хмельницком ухудшилось состояние пациента с подозрением на коронавирус

В Хмельницком ухудшилось состояние здоровья мужчины, госпитализированного с подозрением на коронавирус. Об этом во время брифинга сообщила и.о. директора Хмельницкой инфекционной больницы Оксана Поддубная.

По словам Поддубной, больной обратился в больницу с высокой температурой и кашлем. Сначала врачи диагностировали у мужчины пневмонию, подозрения на коронавирус не было.

Однако на утро состояние больного ухудшилось, у него повысилась температура и нарастала дыхательная недостаточность.

"Учитывая это, а также то, что рентгенологически мы имели картину атипичной пневмонии, было принято решение поставить ему диагноз "коронавирусная инфекция под вопросом", - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницком с подозрением на коронавирус госпитализировали 44-летнего священника. Мужчина недавно вернулся из Греции, где был в паломническом путешествии на Афоне. Результаты анализов не подтвердили грипп типа А и Б.

Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области не подтвердилось заражение коронавирусом в семьи, член которой недавно вернулся из Италии. У членов семьи был положительный экспресс-тест на грипп, поэтому установлен диагноз - острое респираторное заболевание.