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В Хмельницком столкнулись три автомобиля, водитель сбежал с места ДТП

Хмельницкий, Понедельник 26 октября 2020 18:37
В Хмельницком столкнулись три автомобиля, водитель сбежал с места ДТП
Фото: авария (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Хмельницком произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии двое водителей пострадали, а один сбежал с места происшествия.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Установлено, что водитель "Део Еспресо" не справился с управлением автомобилем и столкнулся сбоку с "ВАЗ 21099". Тот, в свою очередь, из-за столкновения выехал на встречную полосу и ударился в едущую на встречу "Ладу Калину".

После происшествия водитель "Део" покинул авто и сбежал в неизвестном направлении. Водители двух автомобилей "ВАЗ" получили травмы и были доставлены в больницу. Полиция ищет водителя "Део".

Напомним, в Ровно на улице Черновола автомобиль Geely CK столкнулся с рейсовым автобусом "Богдан", а тот в свою очередь зацепил Citroen. В результате столкновения водитель автомобиля Geely CK погиб.

Также, в Хмельницкой области в результате столкновения двух автомобилей погибли двое подростков.

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