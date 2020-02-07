В Хмельницком предотвратили заказное убийство предпринимателя

В Хмельницком правоохранители предотвратили заказное убийство местного предпринимателя, которое организовала его бывшая жена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерство внутренних дел.

Как установили правоохранители, жительница Ровно в декабре прошлого года решила заказать убийство бывшего мужа с целью сохранения немалых средств во время распределения общего имущества. Получив заранее информацию о возможном преступлении, правоохранители провели спецоперацию по инсценировке убийства предпринимателя.

Отмечается, что спецоперация проходила в строжайшей тайне и под контролем правоохранителей. Заказчицу убийства задержали во время передачи исполнителю преступления 4,5 тысяч долларов.

Кроме того, следователи открыли уголовное производство по факту подготовки заказного убийства из корыстных побуждений. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрании ей меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранителям удалось предотвратить заказное убийство гражданина одной из стран Европейского союза. Гражданка соседней страны, которая учится в одном из учебных заведений Ивано-Франковска, предлагала 4,3 тысячи долларов за совершение убийства бывшего мужа.

Также РБК-Украина писало, что СБУ и грузинская спецслужба предотвратили заказное убийство двух граждан Грузии. Убийство было спланировано именно на территории Украины, а жертвами преступников должны были стать братья Георгий и Давид Пеикришвили, которые известны в Тбилиси связями с резонансными уголовными инцидентами.